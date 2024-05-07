Климкина Вера Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Климкина Вера Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.?

Дочь: Полетова Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Полётов Тимофей Владимирович

Рождение ребёнка
19.03.1927

Сын: Полётов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Полётов Тимофей Владимирович

Смерть
Неизвестно

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