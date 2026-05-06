Фокина (Бартулей) Галина Андреевна 12.05.1943 — найти родственников по фамилии на Familio

Фокина (Бартулей) Галина Андреевна

Автор
ВФ
Фокин В.

женский, родилась 12.05.1943

Дети
Боброва Татьяна ВладимировнаНеизвестно г.р.
Курнакова Ольга ВладимировнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Фокин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курнакова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Фокин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Фокин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Фокин Владимир Васильевич

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