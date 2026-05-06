Фокина (Бартулей) Галина Андреевна
женский, родилась 12.05.1943
Дети
Боброва Татьяна ВладимировнаНеизвестно г.р.
Курнакова Ольга ВладимировнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокина Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Фокин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курнакова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Фокин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Фокин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фокин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Фокин Владимир Васильевич