Долотова Тамара Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1952
Отец: Долотов Илларион
Мать: Долотова Анна
Рождение ребёнка
07.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кугук Владимир Ильич
с. Урожайное, Амурская область
Рождение ребёнка
31.08.1978
Дочь: Кугук Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Кугук Владимир Ильич
село Урожайное, Амурская область