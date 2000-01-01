Долотова Тамара Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолотова Тамара Илларионовна

Долотова Тамара Илларионовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1952

Отец: Долотов Илларион

Мать: Долотова Анна

Рождение ребёнка
07.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кугук Владимир Ильич

с. Урожайное, Амурская область
Рождение ребёнка
31.08.1978

Дочь: Кугук Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Кугук Владимир Ильич

село Урожайное, Амурская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close