Хисматуллина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Хисматуллина) Сагида Ильясовна
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хисматуллин Искандер Ильясович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Хисматуллин Барияр Ильясович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Хисматуллина) Сания Ильясовна
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Хисматуллин Гизилхак Ильясович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович
Смерть
Неизвестно