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Хисматуллина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Хисматуллина) Сагида Ильясовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хисматуллин Искандер Ильясович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Хисматуллин Барияр Ильясович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Хисматуллина) Сания Ильясовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Хисматуллин Гизилхак Ильясович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяс Ибрагимович

Смерть
Неизвестно

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