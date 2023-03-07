Прилукова Дарья Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилукова Дарья Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Елена Юдина

Отец ребёнка: Прилуков Иуда (Юда) Яковлев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Иуда (Юда) Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
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