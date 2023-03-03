Перфильев Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Перфильев Федор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Красулина Анисья (Анисия) Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Серкова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно