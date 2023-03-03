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Перфильев Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перфильев Андрей Иванович

Мать: Перфильева Параскева Минеевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Перфильев Федор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Красулина Анисья (Анисия) Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Серкова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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