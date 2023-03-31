Сулентьев Григорий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулентьев Григорий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сулентьева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вокуева Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Сулентьева Анна Ивановна

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