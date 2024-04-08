Данила Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Пётр Степанов
Мать: Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Егор Данилович
Мать ребёнка: Дарья Абросимова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Григорий Данилович
Мать ребёнка: Дарья Абросимова
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Прокопий Данилович
Мать ребёнка: Дарья Абросимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Абросимова
Смерть
Неизвестно