Данила Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Жена

Около 1727 г.р.

Дети

Около 1751 г.р.
Около 1756 г.р.
Около 1758 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Пётр Степанов

Мать: Пелагея Никитина

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Егор Данилович

Мать ребёнка: Дарья Абросимова

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Григорий Данилович

Мать ребёнка: Дарья Абросимова

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Прокопий Данилович

Мать ребёнка: Дарья Абросимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Абросимова

Смерть
Неизвестно
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