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Безменов Александр Николаевич

Место рождения

дер. Корочка, Беловский р-н, Курская обл.

Дата рождения

23.11.1918

Дата смерти

28.11.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безменова (Зеленцова) Любовь

Бракосочетание
13.07.1949

Жена: Безменова (Зеленцова) Любовь

Смерть
28.11.1997
Похороны
Неизвестно

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