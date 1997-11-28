Безменов Александр Николаевич
Место рождениядер. Корочка, Беловский р-н, Курская обл.
Дата рождения23.11.1918
Дата смерти28.11.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безменова (Зеленцова) Любовь
Бракосочетание
13.07.1949
Смерть
28.11.1997
Похороны
Неизвестно