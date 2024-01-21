Уткина Алиса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Александр
Рождение ребёнка
16.10.2016
Дочь: Уткина Есения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.02.2018
Дочь: Уткина Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.05.2021
Дочь: Уткина Алёна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.12.2022
Дочь: Уткина Раиса
Отец ребёнка: не указан