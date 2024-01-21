Уткина Алиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Алиса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Александр

Рождение ребёнка
16.10.2016

Дочь: Уткина Есения

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.2018

Дочь: Уткина Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.05.2021

Дочь: Уткина Алёна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.12.2022

Дочь: Уткина Раиса

Отец ребёнка: не указан

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