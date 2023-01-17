Журманов Никита Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журманов Никита Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Журманов Яков Селиванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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