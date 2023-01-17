Журманов Никита Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Журманов Яков Селиванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно