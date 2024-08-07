Цаллаева (Хадарцева) Белла Лактемировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаллаева Мария Денисовна
Отец ребёнка: Цаллаев Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаллаева Полина Денисовна
Отец ребёнка: Цаллаев Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаллаев София Денисовна
Отец ребёнка: Цаллаев Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цаллаев Денис