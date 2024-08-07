Цаллаева (Хадарцева) Белла Лактемировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаллаева (Хадарцева) Белла Лактемировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хадарцев Лактемыр Батырбекович

Мать: Хадарцева (Булгакова) Гала --

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаллаева Мария Денисовна

Отец ребёнка: Цаллаев Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаллаева Полина Денисовна

Отец ребёнка: Цаллаев Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаллаев София Денисовна

Отец ребёнка: Цаллаев Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаллаев Денис

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