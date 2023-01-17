Чистикина Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1930
Отец: Чистикин Яков Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Сын: Извеков Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Извеков Борис Петрович
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно