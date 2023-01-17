Чистикина Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистикина Вера Яковлевна

Чистикина Вера Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

Б
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1930

Отец: Чистикин Яков Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Сын: Извеков Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Извеков Борис Петрович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Борис Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close