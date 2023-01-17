Петухова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Петуховы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1708 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Петухов Андрей Семёнович

Мать: не указана

Петуховы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Сын: Сагадаков Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич

Матвеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Сагадакова Елена Степановна

Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич

Матвеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Сын: Сагадаков Потап Степанович

Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич

Матвеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Сын: Сагадаков Иван Степанович

Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич

Матвеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Сын: Сагадаков Никифор Степанович

Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич

Матвеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Сын: Сагадаков Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич

Матвеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Сагадаков Василий Степанович

Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич

Матвеевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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