Петухова Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Петухов Андрей Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Сын: Сагадаков Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Сын: Сагадакова Елена Степановна
Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Сын: Сагадаков Потап Степанович
Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Сын: Сагадаков Иван Степанович
Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Сын: Сагадаков Никифор Степанович
Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Сын: Сагадаков Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Сын: Сагадаков Василий Степанович
Отец ребёнка: Сагадаков Степан Григорьевич
Смерть
Неизвестно