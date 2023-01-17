Карягин Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти03.04.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Карягина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Карягина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карягина Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1916 ст.
ф.203-оп.780-д.4923 298об-299 от старости