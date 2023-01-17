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Карягин Петр Николаевич

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1841

Дата смерти

03.04.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Карягин Николай Алексеевич

Мать: Карягина Ефимия Алексеевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Карягин Николай Петрович

Мать ребёнка: Карягина Евдокия Максимовна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Карягин Василий Петрович

Мать ребёнка: Карягина Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карягин Павел Петрович

Мать ребёнка: Карягина Евдокия Максимовна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карягина Евдокия Максимовна

Смерть
03.04.1916 ст.
ф.203-оп.780-д.4923 298об-299 от старости
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