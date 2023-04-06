Сизов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти16.12.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
26.05.1895 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сизов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Сизова Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
17.07.1903 ст.
Мать ребёнка: Сизова Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
24.05.1906 ст.
Дочь: Сизова Еликонида Александровна
Мать ребёнка: Сизова Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
16.02.1908 ст.
Дочь: Сизова Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Сизова Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
03.11.1909 ст.
Сын: Сизов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Сизова Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.
Сын: Сизов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Сизова Александра Арсеньевна
Смерть
16.12.1915 ст.
От чахотки.