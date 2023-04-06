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Сизов Александр Григорьевич

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Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

16.12.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сизов Григорий Алексеевич

Мать: Сизова Татьяна Яковлевна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.05.1895 ст.

Жена: Сизова Александра Арсеньевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Сизов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Сизова Александра Арсеньевна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1903 ст.

Сын: Сизов Илья Александрович

Мать ребёнка: Сизова Александра Арсеньевна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1906 ст.

Дочь: Сизова Еликонида Александровна

Мать ребёнка: Сизова Александра Арсеньевна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1908 ст.

Дочь: Сизова Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Сизова Александра Арсеньевна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1909 ст.

Сын: Сизов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Сизова Александра Арсеньевна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.

Сын: Сизов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Сизова Александра Арсеньевна

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
16.12.1915 ст.
Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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