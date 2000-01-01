Тюхтин Владимир Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтин Владимир Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1969

Отец: не указан

Мать: Тюхтина Валентина Борисовна

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