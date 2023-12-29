Никитушкина (Рангина) Валетина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитушкина (Рангина) Валетина Васильевна

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Место рождения

Заблагар, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

05.08.1927

Дата смерти

06.06.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1927

Отец: Рангин Василий Радионович

Мать: Рангина Наталья Семеновна

Заблагар, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
27.06.1955

Муж: Никитушкин Пётр Васильевич

Бракосочетание
27.06.1955

Муж: Никитушкин Пётр Васильевич

Тыргетуй, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитушкин Пётр Васильевич

Апхульта, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
06.06.1990
Квиток, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

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