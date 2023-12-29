Никитушкина (Рангина) Валетина Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1927
Дата смерти06.06.1990
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1927
Бракосочетание
27.06.1955
Бракосочетание
27.06.1955
Тыргетуй, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитушкин Пётр Васильевич
Апхульта, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
06.06.1990
Квиток, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область