Гедеонов Онуфрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедеонов Онуфрий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Гедеонов Андрей Михайлович

Мать: Гедеонова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1825

Сын: Гедеонов Павел Онуфриевич

Мать ребёнка: Гедеонова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
04.05.1830

Дочь: Гедеонова Пелагея Онуфриевна

Мать ребёнка: Гедеонова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
02.09.1832

Дочь: Гедеонова Наталья Онуфриевна

Мать ребёнка: Гедеонова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
29.03.1838

Дочь: Гедеонова Мария Онуфриевна

Мать ребёнка: Гедеонова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
26.12.1840

Сын: Гедеонов Степан Онуфриевич

Мать ребёнка: Гедеонова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гедеонова Мария Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
колл.рег.
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