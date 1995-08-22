Худойдодов Махманаби Махмадаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худойдодов Махманаби Махмадаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1995

Отец: Худойдодов Махмадамин Джалолович

Мать: Худойдодова Гулбахор Мирзонаимовна

Рождение ребёнка
15.04.2018

Дочь: Худойдодова Надмиями Махмаднабиевна

Мать ребёнка: Фаёзова Марьям Муродалиевна

Рождение ребёнка
31.10.2020

Дочь: Худойдодова Рукия Махмаднабиевна

Мать ребёнка: Фаёзова Марьям Муродалиевна

Рождение ребёнка
12.10.2022

Дочь: Худойдодова Нисо Махмаднабиевна

Мать ребёнка: Фаёзова Марьям Муродалиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаёзова Марьям Муродалиевна

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