Худойдодов Махманаби Махмадаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1995
Рождение ребёнка
15.04.2018
Дочь: Худойдодова Надмиями Махмаднабиевна
Мать ребёнка: Фаёзова Марьям Муродалиевна
Рождение ребёнка
31.10.2020
Дочь: Худойдодова Рукия Махмаднабиевна
Мать ребёнка: Фаёзова Марьям Муродалиевна
Рождение ребёнка
12.10.2022
Дочь: Худойдодова Нисо Махмаднабиевна
Мать ребёнка: Фаёзова Марьям Муродалиевна
Бракосочетание
Неизвестно