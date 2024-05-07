Кондаков Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Кондакова (Самолькина) Валентина Демьяновна
Рождение ребёнка
26.07.1955
Дочь: Вдовина (Кондакова) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Кондакова (Самолькина) Валентина Демьяновна
Смерть
Неизвестно