Кондаков Юрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКондаков Юрий

Кондаков Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондакова (Самолькина) Валентина Демьяновна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кондаков Валерий Юрьевич

Мать ребёнка: Кондакова (Самолькина) Валентина Демьяновна

Рождение ребёнка
26.07.1955

Дочь: Вдовина (Кондакова) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Кондакова (Самолькина) Валентина Демьяновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.