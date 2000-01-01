Двойнишникова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.10.1944
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Около 1944
Рождение ребёнка
18.11.1946
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
20.10.1948
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Место жительства
Неизвестно
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия