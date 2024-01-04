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Мордовин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордовин ?

Мать ребёнка: Мордовина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордовина Елизавета

Рождение ребёнка
03.03.1937

Дочь: Коледова (Мордовина) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Мордовина Елизавета

Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1986

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