Мордовин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордовин ?
Мать ребёнка: Мордовина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мордовина Елизавета
Рождение ребёнка
03.03.1937
Дочь: Коледова (Мордовина) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Мордовина Елизавета
Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1986