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Соколов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1956

Дата смерти

30.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1956

Отец: Соколов Николай Петрович

Мать: Сапунова Валентина Гурьевна

Рождение ребёнка
20.06.1978

Дочь: Соколова Оксана Александровна

Мать ребёнка: Сергеева Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
12.05.1980

Дочь: Соколова Елена Александровна

Мать ребёнка: Сергеева Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
16.09.1987

Сын: Соколов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Сергеева Светлана Борисовна

Смерть
30.09.2014
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