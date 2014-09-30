Соколов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1956
Дата смерти30.09.2014
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1956
Рождение ребёнка
20.06.1978
Дочь: Соколова Оксана Александровна
Мать ребёнка: Сергеева Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
12.05.1980
Дочь: Соколова Елена Александровна
Мать ребёнка: Сергеева Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
16.09.1987
Сын: Соколов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Сергеева Светлана Борисовна
Смерть
30.09.2014