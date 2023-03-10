Быданин Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1904
Мать ребёнка: Быданин Марфа Ивановна
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Казанская губ., Чистопольский у., Ново-Шешишинской вол., то же село., Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно