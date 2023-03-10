Быданин Иван Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быданин Иван Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1904

Сын: Быданин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Быданин Марфа Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Казанская губ., Чистопольский у., Ново-Шешишинской вол., то же село., Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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