Слободин Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлободин Василий Николаевич

Слободин Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1845 и 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1850

Отец: Слободин Николай Евстигнеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Слободин Филипп Васильевич

Мать ребёнка: ?

поч. Решетовский Шубенская волость Котельнический уезд Вятка
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Васильевна

Мать ребёнка: ?

поч. Решетовский Шубенская волость Котельнический уезд Вятка
Смерть
Неизвестно
Вятка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close