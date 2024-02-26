Слободин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1845 и 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1850
Отец: Слободин Николай Евстигнеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Слободин Филипп Васильевич
Мать ребёнка: ?
поч. Решетовский Шубенская волость Котельнический уезд Вятка
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Васильевна
Мать ребёнка: ?
поч. Решетовский Шубенская волость Котельнический уезд Вятка
Смерть
Неизвестно
Вятка