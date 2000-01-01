Болотов Михаил Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотов Михаил Кириллович

Болотов Михаил Кириллович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1931

Сын: Болотов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Болотова Александра Петровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Корякина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Болотова Александра Петровна

Рождение ребёнка
27.07.1946

Сын: Болотов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Болотова Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close