Болотов Михаил Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1931
Мать ребёнка: Болотова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Корякина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Болотова Александра Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1946
Сын: Болотов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Болотова Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно