Иван Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1745
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745
Отец: Елисей
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Логинова
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Логинова
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Логинова
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Логинова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1806