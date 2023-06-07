Иван Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1745

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1751 г.р.

Дети

Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1771 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1786 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745

Отец: Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Логинова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Логинова

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Логинова

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Логинова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Логинова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1806
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