Долгих Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгих Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Долгих Марина Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгих Анна Игоревна
Мать ребёнка: Долгих Марина Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгих Марина Валерьевна