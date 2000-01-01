Долгих Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгих Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Долгих Марина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгих Анна Игоревна

Мать ребёнка: Долгих Марина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгих Марина Валерьевна

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