Татьяна Елизарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Евсей Андреев
Отец ребёнка: Адрей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адрей Ильин
Место жительства
Неизвестно
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно