Подсосов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Подсосов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Подсосов Семен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Подсосова Марья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Подсосова Прасковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Подсосов Степан
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно