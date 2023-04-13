Подсосов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсосов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Подсосов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Подсосов Семен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Подсосова Марья

Мать ребёнка: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Подсосова Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Подсосов Степан

Мать ребёнка: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
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