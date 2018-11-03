Юсупов Хамза Зуфарович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения13.06.1949
Дата смерти03.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1949
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.11.2018
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно