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Юсупов Хамза Зуфарович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

13.06.1949

Дата смерти

03.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1949

Отец: Юсупов Зуфар Закирович

Мать: Юсупова (Ишмухаметова) Зухра Аюповна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.11.2018
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно

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