Криворотенко Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1932
Дата смерти01.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932
Отец: Криворотенко Дмитрий Кириллович
Мать: Ольга Тимофеевна
Бракосочетание
1954
Жена: Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Криворотенко Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
19.11.1959
Дочь: Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Тамара Михайловна
Смерть
01.08.2012