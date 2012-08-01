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Криворотенко Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1932

Дата смерти

01.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932

Отец: Криворотенко Дмитрий Кириллович

Мать: Ольга Тимофеевна

Бракосочетание
1954

Жена: Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Криворотенко Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
19.11.1959

Дочь: Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Тамара Михайловна

Смерть
01.08.2012
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