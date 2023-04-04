Мандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Мандельштам Цундель Иуда-Лейбович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мандельштам Лейб Беньяминович
Мать ребёнка: Мандельштам Мерэ Абрамовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Мандельштам Эмилий (Эмиль Хацкель)
Мать ребёнка: Мандельштам Мерэ Абрамовна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мандельштам Зюндель (Цундель) Вениаминович
Мать ребёнка: Мандельштам Мерэ Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандельштам Гирш (Герман) Вениаминович
Мать ребёнка: Мандельштам Мерэ Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
занимался выделкой кож
Смерть
После 1909