Мандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич

Мандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Мандельштам Цундель Иуда-Лейбович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мандельштам Лейб Беньяминович

Мать ребёнка: Мандельштам Мерэ Абрамовна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Мандельштам Эмилий (Эмиль Хацкель)

Мать ребёнка: Мандельштам Мерэ Абрамовна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1880

Сын: Мандельштам Зюндель (Цундель) Вениаминович

Мать ребёнка: Мандельштам Мерэ Абрамовна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандельштам Гирш (Герман) Вениаминович

Мать ребёнка: Мандельштам Мерэ Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандельштам Мерэ Абрамовна

Работа или профессия
Неизвестно
занимался выделкой кож
Смерть
После 1909
Рига, Rīga
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close