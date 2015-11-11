Власенков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власенков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.11.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1979

Сын: Власенков Роман Викторович

Мать ребёнка: Власенкова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
11.11.1986

Сын: Власенков Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Власенкова Галина Викторовна

Смерть
11.11.2015

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