Власенков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.11.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1979
Сын: Власенков Роман Викторович
Мать ребёнка: Власенкова Галина Викторовна
Рождение ребёнка
11.11.1986
Сын: Власенков Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Власенкова Галина Викторовна
Смерть
11.11.2015