Мотрохин Василий Алексеевич
Место рождениявыселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1792
Дочь: Мотрохина Пелагия Васильевна
Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна
Рождение
1871
выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Рождение ребёнка
31.08.1890
Сын: Мотрохин Захарий Васильевич
Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна
Рождение ребёнка
01.08.1893
Сын: Матрохин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна
выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Рождение ребёнка
07.06.1897
Сын: Мотрохин Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна
Рождение ребёнка
23.06.1898
Сын: Мотрохин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна
Рождение ребёнка
17.10.1900
Сын: Мотрохин Арсений Васильевич
Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна
Рождение ребёнка
08.04.1902
Сын: Мотрохин Вадим Васильевич
Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна
Рождение ребёнка
07.03.1904
Дочь: Мотрохина Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна
Рождение ребёнка
05.10.1906
Сын: Мотрохин Сергий Васильевич
Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна
Рождение ребёнка
20.04.1915
Сын: Мотрохин Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Мотрохина Гликерия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно