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Мотрохин Василий Алексеевич

Место рождения

выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1792

Дочь: Мотрохина Пелагия Васильевна

Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна

Рождение
1871

Отец: Мотрохин Алексий Павлович

Мать: Мотрохина Фёкла Акимовна

выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Рождение ребёнка
31.08.1890

Сын: Мотрохин Захарий Васильевич

Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна

Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Матрохин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна

выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Рождение ребёнка
07.06.1897

Сын: Мотрохин Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна

Рождение ребёнка
23.06.1898

Сын: Мотрохин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна

Рождение ребёнка
17.10.1900

Сын: Мотрохин Арсений Васильевич

Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна

Рождение ребёнка
08.04.1902

Сын: Мотрохин Вадим Васильевич

Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна

Рождение ребёнка
07.03.1904

Дочь: Мотрохина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна

Рождение ребёнка
05.10.1906

Сын: Мотрохин Сергий Васильевич

Мать ребёнка: Мотрохина Ирина Феодотовна

Рождение ребёнка
20.04.1915

Сын: Мотрохин Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Мотрохина Гликерия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотрохина Гликерия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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