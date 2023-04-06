(Мещерова (Калякина)) Роза Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мещерова (Калякина)) Роза Ивановна

(Мещерова (Калякина)) Роза Ивановна

avatar

Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

23.06.1932

Дата смерти

15.10.1984

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1932

Отец: Калякин (калякин) Иван

Мать: ?

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
19.04.1953

Муж: Мещеров Виктор Егорович

Рождение ребёнка
29.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеров Виктор Егорович

Рождение ребёнка
02.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеров Виктор Егорович

Рождение ребёнка
16.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеров Виктор Егорович

Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
15.10.1984
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close