(Мещерова (Калякина)) Роза Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.06.1932
Дата смерти15.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1932
Отец: Калякин (калякин) Иван
Мать: ?
Бракосочетание
19.04.1953
Рождение ребёнка
29.01.1954
Рождение ребёнка
02.12.1955
Рождение ребёнка
16.11.1958
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
15.10.1984