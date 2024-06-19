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Щапов Алексей Евграфов

Место рождения

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
04.02.1905 ст.

Жена: Чебыкина - Щапова (Кривых) Татьяна

Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Первый брак Татьяны Стефановой Щаповой. церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая церковь) | с. Тулинское, Бердская волость, Барнаульский уезда, Томская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Щапова Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Чебыкина - Щапова (Кривых) Татьяна

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.

Дочь: Щапова Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Чебыкина - Щапова (Кривых) Татьяна

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.06.1908

Сын: Щапов Александр Алексеев

Мать ребёнка: Чебыкина - Щапова (Кривых) Татьяна

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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