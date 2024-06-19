Щапов Алексей Евграфов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1905 ст.
Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Первый брак Татьяны Стефановой Щаповой. церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая церковь) | с. Тулинское, Бердская волость, Барнаульский уезда, Томская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Щапова Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Чебыкина - Щапова (Кривых) Татьяна
Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.
Дочь: Щапова Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Чебыкина - Щапова (Кривых) Татьяна
Рождение ребёнка
01.06.1908
Мать ребёнка: Чебыкина - Щапова (Кривых) Татьяна
Смерть
Неизвестно