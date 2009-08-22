Никифоров Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1942
Дата смерти22.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1976
Сын: Никифоров Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Никифорова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Никифорова Тамара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.2009