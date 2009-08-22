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Никифоров Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1942

Дата смерти

22.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1976

Сын: Никифоров Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Никифорова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Никифорова Тамара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Тамара Александровна

Смерть
22.08.2009
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