Трегубов Кирилл (Кирюшка) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Кирилл (Кирюшка) Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Отец

Около 1608 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Трегубов Григорий (Гришка)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
поч. Богдашки Распопы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671
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