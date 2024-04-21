Гусенкова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусенков Семён Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гусенков Степан Семёнович
Отец ребёнка: Гусенков Семён Федорович
Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно