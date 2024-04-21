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Гусенкова Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Гусенков Никита Григорьевич

Мать: Гусенкова Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусенков Ефим Семёнович

Отец ребёнка: Гусенков Семён Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусенков Семён Федорович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гусенков Степан Семёнович

Отец ребёнка: Гусенков Семён Федорович

Уляхино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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