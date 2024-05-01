Субботин Анисим Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Анисим Прокопьевич

Субботин Анисим Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Суботин Прокопий Александрович

Мать: Суботина Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877

Сын: Субботин ?

Мать ребёнка: Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Субботин ?

Мать ребёнка: Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Субботина) ?

Мать ребёнка: Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Субботин Григорий Анисимович

Мать ребёнка: Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Субботина) ?

Мать ребёнка: Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна

Смерть
После 1897

Мы используем куки для улучшения работы сайта.