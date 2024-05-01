Субботин Анисим Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Суботин Прокопий Александрович
Мать: Суботина Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Субботин ?
Мать ребёнка: Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Субботин ?
Мать ребёнка: Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Субботина) ?
Мать ребёнка: Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Субботин Григорий Анисимович
Мать ребёнка: Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Субботина) ?
Мать ребёнка: Субботина (Шалыванская(?)) Анна Матвеевна
Смерть
После 1897