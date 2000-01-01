Мовкаленко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМовкаленко Александр

Мовкаленко Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Мовкаленко Дмитрий

Мать: Мовкаленко Наталья Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close