Чернушкин Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернушкина Алевтина
Рождение ребёнка
24.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернушкина Надежда Николаевна
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область