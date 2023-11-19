Чернушкин Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернушкин Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернушкина Алевтина

Рождение ребёнка
24.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернушкина Надежда Николаевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

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