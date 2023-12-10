Черникова (Сидорова) Анна Селуянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерникова (Сидорова) Анна Селуянова

Черникова (Сидорова) Анна Селуянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Сидоров Селуян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Черников Иван Самойлов

Отец ребёнка: Черников Самойло Фомин

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Черникова Василиса Самойлова

Отец ребёнка: Черников Самойло Фомин

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Черникова Марфа Самойлова

Отец ребёнка: Черников Самойло Фомин

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Черникова Параскева Самойлова

Отец ребёнка: Черников Самойло Фомин

Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Черников Василий Самойлов

Отец ребёнка: Черников Самойло Фомин

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Черников Андрей Самойлов

Отец ребёнка: Черников Самойло Фомин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close