Черникова (Сидорова) Анна Селуянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Сидоров Селуян
Рождение ребёнка
1771 ст.
Отец ребёнка: Черников Самойло Фомин
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Черникова Василиса Самойлова
Отец ребёнка: Черников Самойло Фомин
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Черникова Марфа Самойлова
Отец ребёнка: Черников Самойло Фомин
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Черникова Параскева Самойлова
Отец ребёнка: Черников Самойло Фомин
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Черников Василий Самойлов
Отец ребёнка: Черников Самойло Фомин
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Черников Самойло Фомин
Смерть
Неизвестно