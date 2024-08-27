Гришин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гришина Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина (Шайкина) Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
05.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришина (Шайкина) Ксения Гавриловна

Смерть
1986

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