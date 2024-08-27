Гришин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гришина Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришина (Шайкина) Ксения Гавриловна
Смерть
1986