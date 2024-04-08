Иван Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1730 г.р.

Жена

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Терентий Васильев

Мать: Матрёна Лукьянова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Вера Антонова

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Вера Антонова

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Вера Антонова

Рождение ребёнка
07.01.1784 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Вера Антонова

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Антонова

Смерть
1808
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