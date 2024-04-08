Иван Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Терентий Васильев
Мать: Матрёна Лукьянова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Вера Антонова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Вера Антонова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Вера Антонова
Рождение ребёнка
07.01.1784 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Вера Антонова
Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Антонова
Смерть
1808