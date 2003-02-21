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Попов Даниил Сергеевич
Попов Даниил Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.02.2003
Пол
Мужской
Отец
Попов Сергей Анатольевич
1972 г.р.
Мать
Попова Найимушина Ирина Ивановна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2003
Отец:
Попов Сергей Анатольевич
Мать:
Попова Найимушина Ирина Ивановна
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