Хоромецкий Алексей Федосович
Место рождения
Дата рождения29.12.1908
Дата смерти25.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1908
Отец: Хоромецкий Федос Васильевич
Мать: Хоромецкая Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хоромецкая (Минич) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1940
Дочь: Кузнецова Хоромецкая Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Хоромецкая (Минич) Елизавета Ивановна
Кошевичи, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хоромецкая (Минич) Елизавета Ивановна
Смерть
25.07.1998
Красный Берег, Жлобинский район, Гомельская область