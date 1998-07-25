Хоромецкий Алексей Федосович 29.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хоромецкий Алексей Федосович

Место рождения

Деменка, Петриковский район, Гомельская область

Дата рождения

29.12.1908

Дата смерти

25.07.1998

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1908

Отец: Хоромецкий Федос Васильевич

Мать: Хоромецкая Аксинья

Деменка, Петриковский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоромецкая (Минич) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоромецкая (Минич) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1940

Дочь: Кузнецова Хоромецкая Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Хоромецкая (Минич) Елизавета Ивановна

Кошевичи, Петриковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоромецкая (Минич) Елизавета Ивановна

Смерть
25.07.1998
Красный Берег, Жлобинский район, Гомельская область

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