Аманкулова Зайтуна Никматжановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аманкулова Зайтуна Никматжановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1985 г.р.
1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аманкулов Тулиген Нурузбаевич

Рождение ребёнка
07.11.1985

Сын: Алтаев Кайрат Тулигенович

Отец ребёнка: Аманкулов Тулиген Нурузбаевич

Рождение ребёнка
29.03.1989

Дочь: Аманкулова Айгуль Тулигеновна

Отец ребёнка: Аманкулов Тулиген Нурузбаевич

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