Аманкулова Зайтуна Никматжановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аманкулов Тулиген Нурузбаевич
Рождение ребёнка
07.11.1985
Сын: Алтаев Кайрат Тулигенович
Отец ребёнка: Аманкулов Тулиген Нурузбаевич
Рождение ребёнка
29.03.1989
Дочь: Аманкулова Айгуль Тулигеновна
Отец ребёнка: Аманкулов Тулиген Нурузбаевич